Lucia Mastromauro entra in Deliveroo per dare slancio all’advertising

Lucia Mastromauro è il nuovo volto della pubblicità in Deliveroo! Con la sua nomina a vicepresidente Advertising, si apre un capitolo entusiasmante per l'azienda, pronta a potenziare la sua offerta nel retail media. Questo trend crescente nel mondo della food delivery non solo offre nuove opportunità per i ristoranti, ma trasforma anche il modo in cui i brand comunicano con i consumatori. È tempo di scoprire come Deliveroo ridefinirà l'advertising!