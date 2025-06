Lucca Summer Festival 2025 | grandi ospiti tra musica e magia

di Lucca Summer Festival 2025, un evento imperdibile che promette di accendere l’estate italiana con grandi ospiti internazionali e performance indimenticabili. Dai classici intramontabili agli show più innovativi, questa edizione si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Preparatevi a vivere momenti magici sotto il cielo stellato di Lucca, perché l’estate più attesa sta per arrivare… e non vorrete perdervela!

Da Antonello Venditti ad Irama, passando per Jennifer Lopez, Bryan Adams e tanti altri: Lucca Summer Festival 2025 sinonimo di estate di musica e magia, senza esclusione di colpi! Ebbene sì, la Summer Season 2025 porta con sé una ventata di calore e di entusiasmo anche grazie a una delle manifestazioni musicali più attese del Bel Paese. Stiamo parlando dell'attesissimo Lucca Summer Festival 2025. Dal 28 giugno al 27 luglio, la suggestiva cornice di Piazza Napoleone e delle Mura Storiche di Lucca ospiterà un cast davvero stellare di artisti italiani ed internazionali, regalando al pubblico serate sicuramente indimenticabili.

