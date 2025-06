Lucca Juventus il centravanti dell’Udinese è nel mirino dei bianconeri! Con lui Madama vuole assicurarsi un centravanti che porti in dote questo numero di gol

La Juventus si prepara a un mercato scoppiettante, puntando su Lucca, centravanti dell'Udinese, per rinforzare il suo attacco. Con la ricerca di un bomber in grado di garantire gol a profusione, i bianconeri mirano a tornare al vertice del calcio italiano. L'interesse per Lucca innesca una sfida avvincente: sarà lui a risollevare le sorti della Juve? Non resta che aspettare il mercato e scoprire il futuro!

Lucca Juventus, i bianconeri vogliono puntare forte su un attaccante in grado di garantire un certo numero di gol: piace anche il bomber dei friulani. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su una delle priorità assolute del prossimo calciomercato Juventus: l’acquisto di un nuovo centravanti da almeno 20 gol a stagione. Stando a quanto si apprende, in questa lista appare anche il nome di Lorenzo Lucca. Proveniente da un biennio più che positivo all’ Udinese, l’attaccante dei friulani non piace solo ai bianconeri: su di lui è piombata anche la Roma. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus, il centravanti dell’Udinese è nel mirino dei bianconeri! Con lui Madama vuole assicurarsi un centravanti che porti in dote questo numero di gol

Leggi anche Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime - Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso.

