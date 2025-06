Lucariello moglie Inzaghi emozionata | Addio all’Inter pesa come macigno!

Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, si è lasciata andare a un'emozione autentica dopo l'addio del tecnico all'Inter. Un momento che pesa come un macigno non solo per lui, ma per tutti i tifosi interisti. La sua riflessione mette in luce un affetto profondo e un legame imperituro con la squadra. In un calcio sempre più frenetico, il cuore di chi ama il club rimane il vero indicatore di passione. Rimani sintonizzato, il futuro potrebbe riserv

Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha descritto le sue emozioni a seguito della scelta del tecnico piacentino di lasciare l’Inter. Poi una chiosa che testimonia un interismo persistente. IL MESSAGGIO – Gaia Lucariello ha indicato le sensazioni, positive e negative, che la animano in questo momento molto particolare per il marito Simone Inzaghi. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la moglie del piacentino ha così descritto i suoi pensieri del momento: «La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti e non me la sono sentita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lucariello (moglie Inzaghi) emozionata: «Addio all’Inter pesa come macigno!»

Approfondimenti da altre fonti

La moglie di Simone Inzaghi: “La verità è che avrei voluto dirglielo, ma non me la sono sentita”

Riporta fanpage.it: Gaia Lucariello ha condiviso un post su Instagram nel quale ha spiegato cosa c'è dietro la decisione del tecnico di lasciare l'Inter ...

INZAGHI - La moglie Gaia: "La verità è che avrei voluto dirgli di restare, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine"

Scrive napolimagazine.com: Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha raccontato la sua versione riguardo la decisione del marito di dire addio all'Inter: "La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insiste ...

Inter, la moglie di Inzaghi: "Avrei potuto dirgli di restare, serviva voltare pagina. I cicli finiscono, la vita non è il lavoro"

msn.com scrive: La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, ha deciso di esprimere sui social il proprio sentimento in seguito all`addio del marito all`Inter. La consorte del.