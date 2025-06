Luca un sorriso per tutti Ucciso con il compagno in casa il ricordo di chi lo conosceva

La tragica scomparsa di Luca Monaldi e del suo compagno scuote Cortona, ma è solo un capitolo in un racconto più ampio di violenza che colpisce le comunità. "Un sorriso per tutti", lo ricordano in molti: la sua gentilezza e il suo calore umano rimarranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto. Questo triste evento ci invita a riflettere sull'importanza della tolleranza e dell'amore, pilastri imprescindibili della nostra società.

Cortona (Arezzo), 3 giugno 2025 – “Era un volto familiare. Sempre gentile, con un sorriso pronto e modi garbati”. Così a Terontola, un amico che vuol rimanere anonimo ricorda Luca Monaldi, 54 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di Bologna insieme al compagno Luca Gombi. Entrambi sono stati uccisi. Monaldi è stato trovato sgozzato. Cortona è rimasta pietrificata: la città etrusca si è fermata, incredula, davanti alla notizia arrivata a metà mattinata. Luca non c’era più. E non per una malattia improvvisa o un incidente, ma per un gesto di violenza efferata inimmaginabile per chi lo ha conosciuto e stimato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Luca, un sorriso per tutti”. Ucciso con il compagno in casa, il ricordo di chi lo conosceva

Leggi anche Luca Argentero al Festival On Air: “Michele Morrone a Belve? Ho sorriso. Un eccesso di ego, è bizzarro giudicarsi da soli. Sparare a zero sui tuoi colleghi italiani mi sembra un po’ una sboronata” – Video - Luca Argentero brilla al Festival On Air di Palermo, un evento che celebra l'arte cinematografica in un'epoca in cui il digitale sta rivoluzionando il panorama audiovisivo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Luca, un sorriso per tutti”. Ucciso con il compagno in casa, il ricordo di chi lo conosceva; Auto prende fuoco dopo lo schianto, Luca Regoli muore a 26 anni: Il tuo sorriso per sempre nei nostri cuori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Luca Gombi, ucciso assieme a Luca Monaldi: “Era felice, mostrava a tutti la fede”

Come scrive bologna.repubblica.it: E’ la vittima bolognese del duplice omicidio di piazza dell’Unità. I due si erano uniti civilmente due anni fa ...

La zia di Luca, il 14enne ucciso da un tram: “La sua forza e la sua gioia non devono andare persa”

Segnala fanpage.it: L'appello La professoressa lancia un appello chiedendo a tutti i ragazzi di vivere con entusiasmo la loro età, ma di fare attenzione ai pericoli: "E con questo non intendo affatto dire che Luca ...

Luca Marengoni, i funerali del 14enne ucciso dal tram a Milano. Il padre: «Sarai il nostro raggio di luce». C'è anche Sala

Scrive leggo.it: Folla e commozione stamattina a Milano per i funerali di Luca Marengoni, il 14enne investito e ucciso da un tram lo ... del tram che ha travolto Luca «Tutti si ricorderanno di te.