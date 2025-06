Luca sgozzato la scena del crimine alterata e un mistero da 20mila euro Il video del presunto assassino

Un omicidio che si tinge di mistero, avvolto da dettagli inquietanti. Luca Monaldi e Luca Gombi, trovati privi di vita con un coltello in mano, lasciano più domande che risposte. Perché uno è pulito e l'altro insanguinato? Questo caso, che sa di noir, si inserisce in un contesto di crescente interesse per i crimini irrisolti. Un invito a riflettere su come la verità possa essere più sfuggente di quanto sembri.

Quando sono stati trovati dalla Polizia, Luca Monaldi e il suo compagno Luca Gombi, erano ormai esanimi e ognuno di loro aveva in mano un coltello da cucina. Uno era sporco di sangue, l'altro era pulito. Ma la presenza delle due lame non sarebbe stata compatibile con quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Luca sgozzato, la scena del crimine alterata e un mistero da 20mila euro. Il video del presunto assassino

