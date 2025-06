Luca Marini riabbraccia moglie e figlioletta dopo l’incidente | Finalmente tutti e tre insieme

Luca Marini, pilota della Honda e fratello di Valentino Rossi, ha finalmente riabbracciato la sua famiglia a Tokyo dopo un incidente che lo ha tenuto lontano. Con un post emozionante su Instagram, ha condiviso il momento di gioia: "Finalmente tutti e tre insieme". In un mondo dove il motorsport è spesso sinonimo di solitudine, il valore dei legami familiari emerge come una forza imprescindibile. Scopri come l’amore può dare la giusta spinta per tornare in pista!

Tokyo, 3 giugno 2025 – “Finalmente tutti e tre insieme”. Con questo messaggio su Instagram, Luca Marini, il pilota della Honda classe 1997 di Urbino, fratello minore di Valentino Rossi (stessa mamma, papà diversi), ha annunciato l’arrivo di moglie e figlioletta in Giappone. I due amori della sua vita l’hanno raggiunto a Tokyo per riabbracciarlo dopo il brutto incidente in pista. Sui social il pilota ha condiviso infatti una foto in cui le sue mani si intrecciano con quelle della moglie Marta Vincenzi e della figlioletta Angelina Luce, nata lo scorso 12 ottobre. La piccola tra poco compirà quindi otto mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Marini riabbraccia moglie e figlioletta dopo l’incidente: “Finalmente tutti e tre insieme”

Leggi anche Stagione finita per Luca Marini dopo una brutta caduta in Giappone: la polemica del padre Massimo - Un grave incidente ha messo fine alla stagione di Luca Marini, ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta durante i test per l'8 Ore di Suzuka.

