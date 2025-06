Luca Guadagnino in trattative per dirigere Artificial

Luca Guadagnino, maestro del cinema italiano, è in trattative per dirigere "Artificial", un progetto che promette di esplorare il confine tra umanità e tecnologia. Dopo l'annullamento di "Sgt. Rock", il regista si ridisegna nel panorama cinematografico, proprio mentre l'industria sta abbracciando sempre più storie su intelligenza artificiale e nuovi mondi. Sarà lui a dare vita a una narrazione che ci interroga sul nostro futuro? Non resta che aspettare!

Dopo che il suo film della DC Studios, Sgt. Rock, è stato apparentemente annullato, Luca Guadagnino si è mosso rapidamente per trovare il suo prossimo progetto cinematografico. Come riportato da Deadline, il regista sarebbe infatti in trattative per dirigere Artificial presso gli Amazon MGM Studios. Sebbene gli accordi non siano ancora stati conclusi, sembra che abbia anche trovato un cast di tutto rispetto, dato che, secondo fonti interne, Andrew Garfield, Monica Barbaro e la rivelazione di Anora, Yura Borisov sarebbero in trattative preliminari per recitare nel film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

