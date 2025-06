Luca Gombi e Luca Monaldi vite spezzate all’alba I vicini | Sognavano di trasferirsi in campagna

Una tragedia ha scosso Bologna: Luca Gombi e Luca Monaldi, una coppia unita da un amore profondo e da sogni di vita in campagna, sono stati tragicamente strappati alla vita.

Bologna, 3 giugno 2025 – Luca Gombi e Luca Monaldi si erano sposati con unione civile nel 2023. Il primo era bolognese doc, proprietario di diverse case in città, già operatore socio-sanitario. Il secondo invece era nato in Toscana, nella frazione Terontola del comune di Cortona. Era cresciuto così in provincia di Arezzo, lavorando anche nel negozio di calzature della famiglia. Poi, il cuore lo aveva portato a Bologna. Dove aveva conosciuto l’altro Luca. Gombi aveva 50 anni, Monaldi 54. Quest’ultimo aveva festeggiato il suo compleanno, il 12 maggio, nella pizzeria ristorante dietro casa. A ’La vela’ di via Mazza, a due passi da piazza dell’Unità e nel cuore della Bolognina, infatti i due erano clienti abituali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Gombi e Luca Monaldi, vite spezzate all’alba. I vicini: “Sognavano di trasferirsi in campagna”

