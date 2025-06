Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 3 giugno 2025 | numeri e combinazione vincente

Oggi è il giorno delle estrazioni per Lotto e SuperEnalotto! Non perdere l’occasione di tentare la fortuna fino alle 19:30. Dopo l’ultima estrazione, senza vincitori tra i “6” e i “5+”, la tensione cresce: chi sarà il prossimo fortunato? I numeri ritardatari, come il 27 sulla ruota di Bari, potrebbero riservare sorprese. Unisciti alla sfida e scopri se il tuo sogno di ricchezza diventa realtà!

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 31 maggio 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 27 (89) 21 (65) 41 (51) 17 (49) 24 (48) Cagliari: 80 (89) 82 (74) 78 (63) 57 (53) 3 (43) Firenze: 26 (106) 83 (104) 49 (87) 79 (64) 27 (53) Genova: 90 (61) 71 (60) 52 (59) 8 (57) 14 (54) Milano: 16 (119) 74 (79) 48 (78) 18 (68) 9 (57) Napoli: 51 (89) 52 (79) 67 (74) 86 (60) 30 (52) Palermo: 27 (133) 3 (64) 51 (63) 21 (62) 46 (59) Roma: 35 (83) 77 (76) 27 (66) 66 (66) 74 (59) Torino: 39 (83) 56 (70) 2 (58) 28 (57) 67 (53) Venezia: 69 (76) 50 (70) 16 (55) 89 (52) 70 (48) Nazionale: 24 (91) 7 (67) 19 (48) 8 (46) 21 (45). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 3 giugno 2025: numeri e combinazione vincente

17,6 Millionen Euro: Noch ein Lottogewinn geht nach NiedersachsenEin Spieler aus dem Landkreis Osnabrück knackte den Eurojackpot am Freitag. Er ist schon der dritte Gewinner aus Niedersachsen.#News #Nachrichten #Niedersachsen #Lotto #Jackp… Leggi la discussione

10,8 Millionen Euro: Lotto-Jackpot geht nach SalzgitterDer bislang Unbekannte hat den Jackpot bei "6 aus 49" geknackt. Als einziger erfolgreicher Tipper bekommt er nun viel Geld.#Salzgitter #Glücksspiel #Jackpot #aktuell #News #Nachrichten… Leggi la discussione

