Lotto e 10eLotto pioggia di vincite in Campania | a Napoli colpi da oltre 97mila euro

La fortuna bussa alla porta di Napoli, dove il Lotto e il 10eLotto hanno fatto brillare gli occhi di tanti. Con vincite che superano i 97mila euro, la Dea Bendata ha scelto la Campania come sua musa ispiratrice. Questo trend di colpi fortunati non è solo un risveglio per i sognatori, ma anche un segnale di speranza in tempi incerti. Chissà , magari il prossimo fortunato sei proprio tu!

La dea bendata ha fatto tappa in Campania, regalando una vera e propria pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto. Nel concorso di sabato 31 maggio 2025, un fortunato giocatore ha centrato a Napoli un colpo da 47.500 euro con una giocata da 20 euro, grazie a tre ambi e un terno giocati in un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lotto e 10eLotto, pioggia di vincite in Campania: a Napoli colpi da oltre 97mila euro

