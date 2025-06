Lotto colpo da oltre 20mila euro nel novarese

Un colpo da 23.750 euro nel novarese riaccende il sogno del Lotto! Un fortunato giocatore di Biandrate ha centrato un terno e tre ambi sulla ruota di Torino con una semplice giocata da 10 euro. Questo jackpot non è solo una vincita, ma un segnale che la fortuna può bussare alla porta di chiunque. In un periodo in cui si cerca sempre più evasione, il Lotto continua a regalare speranze e sogni. Chi sarà il prossimo?

Nuova vincita al Lotto nel novarese. Secondo quanto riportato da Agipronews in una nota stampa, infatti, nell'estrazione di venerdì 30 maggio a Biandrate sono stati vinti 23.750 euro, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Torino con una giocata da 10 euro. La schedina vincente è stata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Lotto, "colpo" da oltre 20mila euro nel novarese

Leggi anche Lotto, colpo da oltre 5mila euro a Forino - La Campania spicca nel weekend del Lotto con vincite da oltre 5.000 euro. Tra le principali, un Maxi colpo a Anacapri, con un jackpot di 92.

Segui queste discussioni sui social

17,6 Millionen Euro: Noch ein Lottogewinn geht nach NiedersachsenEin Spieler aus dem Landkreis Osnabrück knackte den Eurojackpot am Freitag. Er ist schon der dritte Gewinner aus Niedersachsen.#News #Nachrichten #Niedersachsen #Lotto #Jackp… Leggi la discussione

10,8 Millionen Euro: Lotto-Jackpot geht nach SalzgitterDer bislang Unbekannte hat den Jackpot bei "6 aus 49" geknackt. Als einziger erfolgreicher Tipper bekommt er nun viel Geld.#Salzgitter #Glücksspiel #Jackpot #aktuell #News #Nachrichten… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vincite a Napoli: colpo da 47.500 euro al Lotto

Secondo msn.com: Esulta la Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da 47.500 euro a Napoli nel concorso di sabato 31 maggio 2025, grazie a tre ambi e un terno centrati in un punto ...

SuperEnalotto, colpo di fortuna a Pesaro, centrato un "5" da oltre 20mila euro

Riporta informazione.it: La fortuna fa tappa nelle Marche e, più precisamente, a Pesaro, dove nel concorso del SuperEnalotto di sabato 24 maggio, è stato centrato un '5' da 20.051,85 euro. La giocata vincente è stata registra ...

10eLotto, "colpo" da 20mila euro nel Padovano grazie a un "9"

Segnala padovaoggi.it: L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro, per un totale di oltre 373 milioni di euro di euro da inizio 2025.