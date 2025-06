Lotta un oro e un bronzo per i Portuali dal torneo internazionale in Croazia

Si è chiusa con successo la spedizione del Csrc Portuali di Ravenna al torneo "Arena Open" in Croazia, portando a casa un oro e un bronzo. Questo evento non solo celebra la tradizione della lotta greco-romana, ma si inserisce in un trend crescente, dove gli sport di combattimento attirano sempre più giovani. La vittoria dei portuali rappresenta un esempio di dedizione e passione che ispira una nuova generazione di atleti!

Si è conclusa con due medaglie e un bagno rinfrescante nelle acque della caletta Valsaline di Pola (Croazia) la spedizione del Csrc Portuali di Ravenna al consueto torneo internazionale "Arena Open" di lotta greco-romana e lotta libera che si svolge solitamente a fine maggio nella città croata e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lotta, un oro e un bronzo per i Portuali dal torneo internazionale in Croazia

