lotta al caporalato nei campi abruzzesi scovati un lavoratore in nero e due irregolari foto

In Abruzzo, la lotta al caporalato si intensifica: durante i controlli nelle aziende agricole della Marsica, sono emersi un lavoratore “in nero” e due irregolari. Un segnale preoccupante, ma fondamentale per garantire diritti e dignità a chi lavora nei campi. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di lotta contro sfruttamento e illegalità nel settore agricolo, dove la trasparenza deve diventare la norma. La verità è che un lavoro dignitoso è un diritto di tutti!

Un lavoratore "in nero" e due lavoratori irregolari all'interno di 9 società controllate. Questo il bilancio dei controlli eseguiti in Abruzzo, nel territorio della Marsica (Luco dei Marsi, Celano e San Benedetto nei Marsi), dal personale dell'ispettorato territoriale del lavoro dell'Aquila

Leggi anche Contro lo sfruttamento nei campi e il caporalato, la memoria si fa lotta - L’ingiustizia dello sfruttamento agricolo grida vendetta. La memoria di chi ha perso la vita nei campi diventa strumento di resistenza.

