Lotito su Sarri | Si dimise perché riteneva che non c' erano più le condizioni ora ho fatto pulizia

Lotito guarda avanti e fa pulizia: dopo le dimissioni di Sarri, il presidente della Lazio sottolinea l'importanza di un rapporto di stima. Ma la vera novità? Oltre al calcio, si affrontano tematiche cruciali come il bullismo e il cyberbullismo nello sport e nella scuola. Un connubio che evidenzia come lo sport possa essere un potente alleato nella formazione dei giovani. La sfida ora è creare un ambiente sano e inclusivo!

AGI - "Il rapporto tra me e Sarri è un rapporto innanzitutto di stima reciproca alla base e posso dire anche di affetto, c'è una grande considerazione familiare". Così il presidente della S.S. Lazio al termine del primo convegno dal titolo "Bullismo e cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno", promosso dalla S.S. Lazio, insieme alla Regione Lazio e a Bulli Stop. "Io non sono mai andato a cena con mia moglie a casa di nessun allenatore - ha continuato - invece a casa di Sarri ci sono andato all'epoca, si era creata una bella empatia. Lui si dimise perché riteneva che non c'erano più le condizioni, non per colpa della società, per colpa ambientale per portare avanti il progetto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lotito su Sarri: "Si dimise perché riteneva che non c'erano più le condizioni, ora ho fatto pulizia"

Leggi anche Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri - Maurizio Sarri torna prepotentemente in corsa per il ruolo di allenatore della Lazio, con il presidente Lotito che lavora per un suo possibile ritorno.

Segui queste discussioni sui social

#Lazio, #Lotito: "Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione" com/53j8duxk Leggi la discussione

Claudio #Lotito al Messaggero dopo la vittoria di Bergamo: “Abbiamo costruito una squadra di combattenti. #Baroni finalmente ha capito l’importanza delle rotazioni e del turnover che sono il segreto del successo. Il progetto triennale è pa… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lotito su Sarri: "Si dimise perché riteneva che non c'erano più le condizioni, ora ho fatto pulizia"

msn.com scrive: AGI - "Il rapporto tra me e Sarri è un rapporto innanzitutto di stima reciproca alla base e posso dire anche di affetto, c’è una grande considerazione familiare". Così il presidente della S.S. Lazio a ...

Lazio, Lotito: «Non ho esonerato Baroni, ma ci eravamo persi. Volevo Sarri a tutti i costi: rispetto al passato, ora ho fatto pulizia»

Lo riporta msn.com: Una mattinata all’insegna di un messaggio forte per il sociale. Nello scenario della Sala Stampa dello Stadio Olimpico la Lazio ha allestito il primo Convegno per la prevenzione di bullismo ...

Lazio, Lotito: «Con Sarri funzionerà. Ora vi spiego per quali ragioni»

Scrive lazionews24.com: Lazio Lotito: il patron biancoceleste spiega le ragioni per cui credere in Sarri in vista della nuova stagione In seguito all’evento contro il bullismo tenutosi allo Stadio Olimpico, il presidente del ...