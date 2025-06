Lotito su Sarri | Si dimise perché riteneva che non c' erano più le condizioni ora ho fatto pulizia

L’uscita di Sarri dalla Lazio segna un momento di riflessione profonda nel calcio italiano, dove le relazioni umane spesso influenzano le decisioni sportive. Lotito, con la sua pulizia interna, punta a ristabilire l'equilibrio, sottolineando l'importanza della stima e della collaborazione. In un contesto dove il benessere mentale e il rispetto sono sempre più al centro del dibattito, il suo intervento è un chiaro segnale per affrontare le sfide del futuro.

AGI - "Il rapporto tra me e Sarri è un rapporto innanzitutto di stima reciproca alla base e posso dire anche di affetto, c'è una grande considerazione familiare". Così il presidente della S.S. Lazio al termine del primo convegno dal titolo "Bullismo e cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno", promosso dalla S.S. Lazio, insieme alla Regione Lazio e a Bulli Stop. "Io non sono mai andato a cena con mia moglie a casa di nessun allenatore - ha continuato - invece a casa di Sarri ci sono andato all'epoca, si era creata una bella empatia. Lui si dimise perché riteneva che non c'erano più le condizioni, non per colpa della società, per colpa ambientale per portare avanti il progetto.