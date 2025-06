Lorenzo Uglietti | pilastro della Pallacanestro Reggiana fino al 2026

Lorenzo Uglietti, un'icona della Pallacanestro Reggiana, si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua carriera fino al 2026. Con la sua grinta e determinazione, il playmaker torinese incarna il trend del basket moderno: intensitĂ e dedizione. SarĂ interessante vedere come la sua leadership influenzerĂ le giovani leve della squadra. Un vero esempio di passione che, in un mondo sportivo in continua evoluzione, potrebbe ispirare tanti futuri campioni!

Lorenzo Uglietti è stato tra i più apprezzati per l'intensità che ha sempre messo sul parquet, mostrando gomiti e muscoli contro avversari più grossi di lui. Per questo il trentenne playmaker torinese sarà uno dei punti di forza della Pallacanestro Reggiana che verrà, essendo oltretutto sotto contratto sino a giugno 2026. Uglietti, lei ha interpretato alla perfezione lo spirito biancorosso. "E' una domanda o un complimento?". Diciamo tutti e due. I tifosi la pensano così. "Mi fa molto piacere vedere riconosciuto con grande affetto il mio impegno. La passione dei tifosi è uno dei motivi per cui sto molto bene a Reggio.

