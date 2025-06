Lorenzo Patta | L’assenza di Jacobs si è sentita nella 4×100 Centellinare gare e allenamenti per evitare infortuni

Lorenzo Patta, oro olimpico e star della velocità, ha evidenziato un punto cruciale: l'assenza di Jacobs nella staffetta 4×100 si è fatta sentire. In un mondo dell'atletica sempre più competitivo, la gestione degli allenamenti diventa fondamentale per evitare infortuni. La sua esperienza racconta di un trend che sta plasmando il futuro dello sport: centellinare le gare per preservare i campioni. Scopri come questa strategia potrebbe influenzare i risultati alle prossime Olimpiadi!

Nella puntata di Sprint Zone, trasmissione andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Ferdinando Savarese, l’ospite speciale è stato Lorenzo Patta, oro olimpico a Tokyo 2020, oro europeo a Monaco 2022 ed argento mondiale a Budapest 2023 con la staffetta 4×100. Patta, che ha sfiorato il record personale nei 100 metri al Meeting Internazionale di Savona, ha raccontato i suoi obiettivi per il 2025, tra impegni individuali e di squadra. La qualificazione centrata con la staffetta ai prossimi Mondiali: “ Abbiamo fatto un mini raduno prima di partire e lì abbiamo finalizzato un po’ i cambi e tutto quanto, poi siamo arrivati in Cina e comunque la qualificazione non era scontata, l’assenza di Marcell Jacobs si fa sentire, chiaramente, però noi eravamo carichi, eravamo pronti, ed alla fine è andata bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Patta: “L’assenza di Jacobs si è sentita nella 4×100. Centellinare gare e allenamenti per evitare infortuni”

