Lorenzo Musetti vola in semifinale eliminato Tiafoe | il colpo con cui lo annienta

Lorenzo Musetti scrive la storia del tennis italiano, volando in semifinale al Roland Garros con una performance straordinaria contro Frances Tiafoe. Il colpo decisivo che ha steso l’avversario è diventato già leggenda tra gli appassionati. Con il suo talento e carisma, Musetti non solo incarna la nuova generazione del tennis, ma rappresenta anche un simbolo di speranza per un'Italia sportiva in continua ascesa. Non perdere il prossimo atto della sua straordinaria avventura!

Lorenzo Musetti è il primo semifinalista del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista azzurro ha battuto in quattro set ai quarti di finale Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in due ore e 48' di gioco. In semifinale il giocatore toscano, numero sette al mondo, affronterà il vincente della sfida tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz, in programma in serata. Per Musetti si tratta della prima semifinale in carriera al Roland Garros, la seconda in uno Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon un anno fa. Nel terzo set potrebbe essere arrivato quello che sembra a tutti gli effetti il punto del torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti vola in semifinale, eliminato Tiafoe: il colpo con cui lo annienta

