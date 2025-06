Lorenzo Musetti uno specialista della terra rossa Ha le armi per impensierire anche Alcaraz?

Lorenzo Musetti, il maestro della terra rossa, sta scrivendo la sua storia al Roland Garros, raggiungendo per la prima volta le semifinali. Un risultato che non solo celebra il suo talento, ma lo posiziona tra i contendenti più temuti, anche per Alcaraz. In un’epoca in cui il tennis italiano sta vivendo una rinascita, Musetti rappresenta l’emblema di una nuova generazione pronta a lasciare il segno. Riuscirà a scrivere un altro capitolo memorabile?

Montecarlo, Madrid, Roma e adesso anche Parigi. Lorenzo Musetti cala il poker, raggiungendo per la prima volta la semifinale al Roland Garros e confermando una stagione sulla terra rossa semplicemente straordinaria. Per il toscano è il miglior risultato in carriera nello Slam parigino, ma era probabilmente anche l'obiettivo fin dal giorno del sorteggio e il numero sette del mondo lo ha centrato assolutamente a pieni voti. Anche questo pomeriggio contro Frances Tiafoe si sono visti i progressi fatti da Musetti, soprattutto nell'atteggiamento e nel suo modo di stare in campo. Probabilmente nelle stagioni passate, il nativo di Carrara avrebbe potuto anche uscire di testa dopo un secondo set perso malamente ed invece Lorenzo è rimasto sempre concentrato e alla fine ha sfruttato l'occasione al momento giusto, piazzando il break nel terzo set proprio al dodicesimo game.

