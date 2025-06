Lorenzo Musetti scala il ranking ATP! Sorpasso su Fritz prosegue lo spalla a spalla con Djokovic!

Lorenzo Musetti continua a sorprendere il mondo del tennis e raggiunge un traguardo storico: la semifinale al Roland Garros 2025! Con la vittoria su Frances Tiafoe, il giovane toscano non solo scalda i cuori degli italiani, ma si avvicina a un duello appassionante con i grandi del tennis, continuando a tenere il fiato sospeso in un ranking ATP in fermento. La sua ascesa è il segno di una nuova era per il tennis azzurro!

Un dolce martedì 3 giugno per Lorenzo Musetti. Il toscano ha sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros 2025 l’americano Frances Tiafoe e si è qualificato per la prima volta in carriera in semifinale nello Slam di Parigi. Un risultato di grande prestigio per Lorenzo, che ha confermato tutto quello che di buono ha mostrato nel corso della stagione sulla terra rossa. Seconda volta al penultimo atto in un Major per lui, ricordando la semifinale a Wimbledon dell’anno scorso. Un risultato che ha dei riflessi rilevanti nel ranking ATP. Grazie al riscontro odierno, il carrarino è n.5 della classifica mondiale virtuale, scavalcando lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti scala il ranking ATP! Sorpasso su Fritz, prosegue lo spalla a spalla con Djokovic!

