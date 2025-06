Lorenzo Musetti | Lavoro per essere riconosciuto come un campione A Sinner ruberei una qualità…

Lorenzo Musetti, fresco semifinalista al Roland Garros 2025, dimostra che il duro lavoro ripaga. Nonostante un inizio faticoso, la sua vittoria su Tiafoe segna un passo importante verso il riconoscimento nel tennis mondiale. Interessante notare come Musetti punti a rubare da Jannik Sinner quella grinta che ha conquistato tanti fan. La nuova generazione di tennisti italiani sta riscrivendo le regole del gioco: potremmo assistere a una rivalità storica!

Lorenzo Musetti si è presentato un po’ stanco, ma decisamente soddisfatto in conferenza stampa a Parigi, per analizzare il suo successo contro l’americano Frances Tiafoe nei quarti di finale del Roland Garros 2025. Un’affermazione in quattro set per il toscano, in semifinale per la prima volta in carriera nel Major francese. “ Le condizioni erano molto ventose e complicate per trovare l’equilibrio con la palla. La vittoria del terzo set è stata la chiave. Quei game mi hanno dato molta energia nell’ultimo parziale. Specialmente nel terzo set, era molto difficile prevalere. Il campo era più veloce e non era facile trovare la soluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Lavoro per essere riconosciuto come un campione. A Sinner ruberei una qualità…”

