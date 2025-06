Lorenzo Musetti la frase che fa impazzire i francesi | Perché sono italiano

Lorenzo Musetti conquista il cuore dei francesi con una verità semplice ma profonda: "Il successo? Lo scorso anno sono diventato papà." Una frase che risuona ben oltre il tennis, toccando corde emotive universali. In un'epoca in cui il sport è spesso visto solo come competizione, Musetti ricorda che la vera vittoria è quella della vita, della crescita personale. Questo giovane talento non gioca solo per sé, ma per tutto ciò che rappresenta. Un esempio da seguire!

"Il successo? Lo scorso anno sono diventato papà", Lorenzo Musetti strappa un applauso al pubblico del Philippe Chatrier nell'intervista dopo la vittoria con Tiafoe. "Il cambiamento negli ultimi 12 mesi? Credo che sia un pò il processo di crescita non solo in campo, ma ancora di più fuori dal campo - spiega l'italiano - Lo scorso anno sono diventato papa. Mi ha reso più responsabile ed adesso credo di approcciare le cose in maniera più professionale. Anche nel tempo libero mi godo i momenti con la famiglia. E, anche se non sono qui fisicamente in questo momento, questa vittoria è anche per loro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti, la frase che fa impazzire i francesi: "Perché sono italiano"

