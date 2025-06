Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros 2025 Tiafoe ko in 4 set

Lorenzo Musetti continua a scrivere la storia del tennis italiano, raggiungendo le semifinali del Roland Garros 2025! Con una vittoria straordinaria su Francis Tiafoe, il giovane talento dimostra che il futuro del tennis è nelle sue mani. Ora, l’azzurro attende il vincitore tra Paul e Alcaraz, in un torneo che sta facendo sognare milioni di appassionati. Non perdere l’occasione di seguire questo momento epico!

Roma, 3 giugno 2025 – Lorenzo Musetti centra la semifinale al Roland Garros 2025 dove incontrerà il vincente del match tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz, in programma questa sera. L’azzurro ha superato in quattro set l’americano Francis Tiafoe, numero 16 del mondo, sul Philippe Chatrier con il punteggio di 6-2;4-6;7-5;6-2. Dopo un primo set portato a casa in scioltezza, Musetti ha sofferto nel secondo e nel terzo, vinto grazie a un inatteso break al dodicesimo gioco. Domani, nei quarti di finale, in campo Jannik Sinner, opposto al kazako Bublik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros 2025. Tiafoe ko in 4 set

