Lorenzo Musetti fa un altro pezzo di storia | è in semifinale a Roland Garros

Lorenzo Musetti colpisce ancora! Il giovane talento carrarese ha raggiunto per la prima volta le semifinali del Roland Garros, un traguardo che segna un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano. Non è più solo Jannik Sinner a brillare: Musetti rappresenta una generazione di campioni in ascesa. In un momento di rinascita dello sport azzurro, tutti gli occhi sono puntati su di lui. Riuscirà a scrivere un'altra pagina indimenticabile?

CARRARA – Lorenzo Musetti non finisce più di stupire. Anche oggi (3 giugno) ha scritto una nuova pagina della storia del tennis italiano, che ormai non è più solo Sinner o Paolini, conquistando per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali del Roland Garros. Il tennista carrarese ha superato nei quarti di finale l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2, mostrando un tennis brillante e maturo. Una vittoria di carattere. Musetti, testa di serie numero 8, ha dominato il primo set con autorità, ma ha subito la reazione di Tiafoe nel secondo parziale. Nel terzo set, fondamentale per l’equilibrio del match, l’azzurro ha mantenuto la calma e ha sfruttato al meglio le occasioni, chiudendo il set 7-5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

