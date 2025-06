Lorenzo Musetti è il decimo italiano in semifinale al Roland Garros | scopriamo i suoi illustri predecessori

Lorenzo Musetti ha appena conquistato un traguardo straordinario: è il decimo italiano a raggiungere le semifinali del Roland Garros. Un momento che celebra non solo il talento del giovane tennista, ma anche una tradizione gloriosa che affonda le radici nel 1930. Scoprire i suoi illustri predecessori rivela un fil rouge di passione e perseveranza, che oggi continua a ispirare una nuova generazione di campioni. Non perdere l'occasione di conoscere questa storia!

Lorenzo Musetti ha scritto quest’oggi un piccolo pezzo di storia a Parigi, raggiungendo la seconda semifinale Slam in carriera dopo quella giocata e persa a Wimbledon l’anno scorso. È il decimo italiano in semifinale al Roland Garros nella storia del torneo. Una lunga storia iniziata nel lontano 1930 quando Uberto De Montepurgo fu sconfitto nel penultimo atto dal francese Cochet. A seguire, nel 1932, Giorgio de Stefani si spinse fino alla finale, battuto sempre dal tennista transalpino menzionato. Negli anni seguenti De Stefanì si fermo in semifinale nel 1934, come Beppe Merlo nel ’55 e nel 56?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti è il decimo italiano in semifinale al Roland Garros: scopriamo i suoi illustri predecessori

La vita privata di Lorenzo Musetti raccontata dalla compagna Veronica - Scopriamo il lato intimo di Lorenzo Musetti attraverso le parole della sua compagna, Veronica Confalonieri.

Tenniskünstler Lorenzo Musetti kann alles und zeigt es oft. Trotzdem hat er ständig etwas zu meckern. Der beste Freund von Alexander Zverev dürfte er wohl auch nicht mehr werden.

Aryna Sabalenka and Lorenzo Musetti sailed into the second round of the French Open on Sunday with straight-sets wins, as fans at Roland-Garros also paid tribute to Rafael Nadal during a ceremony marking the retired champion's legacy on th…

Musetti per la prima volta in semifinale a Parigi, è il decimo italiano a riuscirci

Lorenzo Musetti show al Roland Garros, prima gli applausi e poi i fischi: «Il mio segreto? Sono diventato papà. Noi italiani siamo eleganti»

Fantastico Musetti: batte Tiafoe in 4 set, prima semifinale a Parigi e numero 6 del mondo

