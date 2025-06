Lorenzo Musetti | Diventare papà mi ha fatto maturare Io col tennis elegante? Noi italiani siamo così

Lorenzo Musetti, fresco papà e ora semifinalista al Roland Garros, dimostra che la paternità può essere un trampolino di lancio verso nuove vette. La sua affermazione sul campo, con quel tennis elegante che contraddistingue noi italiani, è il simbolo di una generazione di atleti che unisce sport e vita personale. In un momento in cui il benessere mentale è più importante che mai, Musetti è un esempio di come maturare può fare la differenza. Chi sarà il suo prossimo avversario?

Lorenzo Musetti si gode la soddisfazione di aver raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale al Roland Garros. Il toscano si è imposto col punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-2 contro lo statunitense Frances Tiafoe e attende nel penultimo atto il nome del suo prossimo avversario, che verrà fuori dal quarto di finale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Tommy Paul. “ Frances non ha cominciato come voleva, era complicato, c’era tanto vento. Non era semplice riuscire a fare le scelte giuste. Nel terzo parziale era difficile riuscire ad avere il controllo, ma alla fine l’ho spuntata e questo mi ha dato tanta energia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Diventare papà mi ha fatto maturare. Io col tennis elegante? Noi italiani siamo così”

