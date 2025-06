Lorenzo Colombo torna al Milan | futuro incerto tra Sassuolo e altre opzioni

Lorenzo Colombo torna al Milan con un futuro incerto, tra Sassuolo e altre opzioni. Un ritorno che sa di opportunità: il giovane attaccante potrebbe essere l'asso nella manica dei rossoneri in un contesto di rinnovamento. Con il cognome che porta, ci si aspetta molto da lui! In un calcio sempre più competitivo, la sua crescita professionale sarà cruciale per il Milan, chiamato a ritrovare la vetta. Sarà ora di scrivere il suo nuovo capitolo?

Torna, ma riparte, e del resto con quel cognome. La discesa in B dell’Empoli ‘libera’ Lorenzo Colombo – i toscani avevano un diritto di riscatto di 7 milioni che la retrocessione non rende praticabile – e lo restituisce al Milan, ma con tutta probabilità senza dargli il tempo di disfare la valigia. Radiomercato ha infatti già acceso i fari sul centravanti classe 2002 (e del resto 7 gol sono 7 gol) su cui ci sarebbe l’interesse anche del Sassuolo. Condizionale d’obbligo, considerato che il Sassuolo di centravanti in rosa ne ha già tre (Mulattieri e Moro, oltre a Skjellerup) e che il mercato gliene restituirà altrettanti (Pinamonti, Alvarez, Russo) che la scorsa stagione erano in prestito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Colombo torna al Milan: futuro incerto tra Sassuolo e altre opzioni

Leggi anche Jacopo Fazzini e Lorenzo Colombo salutano l'Empoli: messaggi di addio sui social - Jacopo Fazzini e Lorenzo Colombo dicono addio all'Empoli, un legame che dura da anni e che ora si chiude con emozione sui social.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lorenzo Colombo torna al Milan: futuro incerto tra Sassuolo e altre opzioni

Lo riporta sport.quotidiano.net: Lorenzo Colombo rientra al Milan dopo la retrocessione dell'Empoli, ma il suo futuro potrebbe essere altrove, con l'interesse del Sassuolo.

TMW - Colombo torna al Milan, ci pensa il Sassuolo

Si legge su napolimagazine.com: La stagione dell'Empoli si è conclusa con l'amarezza della retrocessione in Serie B, al quarto campionato di fila dei toscani in massima divisione. Un risultato che influenza anche molte scelte di mer ...

Lorenzo Colombo torna al Milan per... restare o ripartire?

Riporta tuttomercatoweb.com: Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'affare è certo: il Lecce ha riscattato Lorenzo Colombo dal Milan per 2,5 milioni di euro, il Milan ha poi contro-riscattato Lorenzo Colombo dal Lecce per 3,5 ...