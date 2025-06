Lorenzana - Danze tradizionali europee

Scoprite il fascino delle danze tradizionali europee con Bruno Galletti! Sabato 14 giugno, in piazza, potrete immergervi in un viaggio sonoro e ritmico che celebra la cultura popolare di diverse nazioni. Con ingresso libero, questa serata promette di farvi ballare e divertire, condividendo gioia e tradizione. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza autentica, dove le radici culturali si intrecciano in un abbraccio di colori e suoni!

Breve viaggio alla scoperta di ritmi e danze tradizionali di alcune zone europee. Con la guida di Bruno Galletti, esperto in danze popolari. DANZE TRADIZIONALI EUROPEE Serata in piazza INGRESSO LIBERO Sabato 14 giugno ore 21:00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lorenzana - Danze tradizionali europee

Ne parlano su altre fonti

danze tradizionali - Focus.it

Scrive focus.it: In questo numero di Focus Storia ci immergiamo nella Belle Époque, un’epoca di straordinari cambiamenti che, tra invenzioni, arte e progresso, fece brillare l’Europa fino alla Prima guerra mondiale.

L'Olanda apre le danze delle Europee, seggi aperti fino alle 21

Come scrive ansa.it: Prende il via la maratona elettorale delle Europee 2024. Alle 7:30 i Paesi Bassi sono stati i primi in Ue ad aprire i seggi, inaugurando una sessione elettorale che in quattro giorni porterà al ...

Musica e danze tradizionali per diventare cittadini d'Europa partendo da Novello

Secondo targatocn.it: Saranno il teatro, la musica e lo sport gli strumenti per costruire il gruppo e le riflessioni legate ai temi delle diversità culturali, al 'sentirsi' europei ... i presenti in danze tipiche ...