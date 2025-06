L’operazione Ragnatela | l’attacco strategico dell’ucraina che cambia gli equilibri del conflitto

L'operazione "Ragnatela" segna una svolta cruciale nel conflitto ucraino, dimostrando come strategie innovative possano ribaltare le sorti della guerra. Con un attacco coordinato mai visto prima, l'Ucraina colpisce al cuore della potenza militare russa, aprendo la strada a scenari inaspettati. Questo evento sottolinea l'importanza delle nuove tattiche belliche nel contesto globale, dove l'ingegno strategico diventa fondamentale per la sicurezza nazionale. Un cambiamento epocale è in at

Un attacco coordinato di dimensioni senza precedenti ha colpito nel cuore della capacità militare strategica russa, ridefinendo gli equilibri del conflitto ucraino e aprendo scenari inediti per il futuro della guerra. L’operazione “Pavutyna” (Ragnatela), pianificata per oltre un anno sotto la supervisione diretta del presidente Volodymyr Zelensky, ha dimostrato la capacità dell’Ucraina di proiettare la propria forza militare a migliaia di chilometri dal fronte, colpendo obiettivi di valore strategico inestimabile. Una “Pearl Harbor” russa. L’attacco, definito dai blogger filo-russi come una “Pearl Harbor” per Mosca, ha coinvolto cinque basi aeree strategiche russe distribuite su un territorio vastissimo: dalla Siberia orientale alla Penisola di Kola, fino alle regioni centrali vicino a Mosca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’operazione “Ragnatela”: l’attacco strategico dell’ucraina che cambia gli equilibri del conflitto

