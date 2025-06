Longevità | ecco quali carboidrati aiutano a invecchiare meglio

Scoprire quali carboidrati favoriscono una vita longeva è fondamentale nel nostro percorso di salute. La ricerca della Tufts University mette in luce alimenti che non solo allungano gli anni, ma migliorano anche la qualità della vita. Optare per cereali integrali e legumi può essere la chiave per invecchiare bene. Non è solo questione di quantità, ma di qualità: fare scelte consapevoli oggi significa vivere meglio domani!