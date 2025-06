Londra vuole i soldi della vendita del Chelsea di Abramovich per darli all' Ucraina

Londra si prepara a fare un passo audace: utilizzare i proventi della vendita del Chelsea di Abramovich per sostenere l'Ucraina. In un momento in cui il calcio si intreccia con la geopolitica, questa mossa sottolinea il potere dello sport come strumento di solidarietĂ . Un gesto che non solo mira a risolvere questioni legali, ma anche a trasformare capitali in aiuti concreti. Una nuova era per il football e per la giustizia sociale!

Il Regno Unito vuole usare i soldi della vendita del Chelsea di Roman Abramovich per aiutare le vittime della guerra in Ucraina. Londra ha affermato di voler portare in tribunale l'uomo d'affari russo per sbloccare i fondi congelati da quando ha venduto la squadra di calcio che ha posseduto per.

Londra vuole la pace ma prepara la guerra. Starmer: "Mosca è una minaccia". E rilancia i "sottomarini d'attacco" - In un contesto globale dove la pace sembra un miraggio, Londra alza il sipario su una realtà inquietante: armi e sottomarini d'attacco.

Roman Abramovich, il governo britannico pronto a far causa per 2,5 miliardi da vendita Chelsea: cosa è successo e le motivazioni

Il governo britannico ha minacciato di intraprendere un'azione legale contro Roman Abramovich per sbloccare i 2,5 miliardi di sterline ricavati dalla vendita del Chelsea Football ...

