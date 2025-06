L’ombra di Trump sulla vittoria nazionalista in Polonia

La vittoria nazionalista in Polonia segna un cambio di rotta non solo nella politica interna, ma anche nei rapporti con l'Unione Europea. Con il sostegno di Trump, il candidato di destra rappresenta un chiaro attacco all'unità europea, riflettendo un trend globale verso l'ideologia populista. Questo scenario ci invita a riflettere su come le scelte politiche nazionali possano influenzare equilibri geopolitici più ampi. Il futuro dell'Europa è davvero in discussione?

Il sostegno di Washington al candidato di destra nelle elezioni presidenziali è stato chiaro. Il presidente statunitense appoggia tutte le forze che indeboliscono l’Unione Europea. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’ombra di Trump sulla vittoria nazionalista in Polonia

Polonia. La vittoria di Nawrocki: un’ombra lunga su Tusk, Bruxelles e Zelensky

notiziegeopolitiche.net scrive: In una corsa presidenziale che ha tenuto la Polonia con il fiato sospeso, Karol Nawrocki, storico e nazionalista sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS), ha conquistato la presidenza con un ma ...

Tusk, 'voto di fiducia dopo vittoria nazionalista Nawrocki'

Scrive msn.com: VARSAVIA, 02 GIU - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che chiederà un voto di fiducia al Parlamento, dopo la vittoria del candidato nazionalista alle elezioni presidenziali di ieri. ( ...