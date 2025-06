Lollobrigida sulla guerra dei dazi | Il mercato americano non è sostituibile

Francesco Lollobrigida lancia un chiaro messaggio sulla guerra dei dazi: il mercato americano è un pilastro insostituibile per l'Italia. In un contesto globale sempre più complesso, dove si cerca di diversificare le alleanze commerciali, il ministro avverte che cercare alternative a Est potrebbe non essere la risposta giusta. Un’affermazione che invita a riflettere sull'importanza delle relazioni tradizionali e sul futuro del commercio italiano. Cosa ne pensate?

Sulla guerra dei dazi, il mercato americano “non è sostituibile, non comprendo chi ci invita a cercare alternative, magari con partner a Est del pianeta”: lo dice al “ Messaggero ” il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigid a che ieri ha incontrato a Roma la segretaria all’Agricoltura Usa Brooke Rollins. “ Ma non è solo una questione commerciale – spiega l’esponente di FdI – rafforzando le nostre economie, facciamo in modo che le democrazie e i Paesi liberi garantiscano condizioni di vita migliori ai propri cittadini di quanto fanno le autocrazie. Un concetto ancora più importante adesso, mentre festeggiamo il 79mo anniversario della nostra Repubblica: se lo facciamo, è proprio perché nel’43 gli americani arrivarono in Italia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida sulla guerra dei dazi: “Il mercato americano non è sostituibile”

