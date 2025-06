Logistica in azione | gli studenti del Dorso esplorano i mestieri del trasporto

Gli studenti dell'ITIS Guido Dorso di Avellino hanno dato vita a un'esperienza unica, esplorando il mondo affascinante della logistica e dei trasporti. Questo percorso formativo non solo mette in luce le competenze richieste nel settore, ma sottolinea anche l'importanza della logistica nel contesto attuale, dove le consegne rapide sono fondamentali. Un’opportunità imperdibile per i futuri professionisti del settore, pronti a muovere il mondo!

È giunto al termine il Percorso per le Competenze Trasversali dedicato al tema del Trasporti per gli studenti della classe quarta e delle classi quinte dell'indirizzo Logistica e Trasporti dell'ITIS Guido Dorso di Avellino. Il percorso si è svolto in quattro date del mese di aprile e ha visto le.

