L' Ocse vede nero dai dazi un colpo alla crescita globale Giù le stime sull' Italia scure sugli Usa

L'OCSE lancia un allerta: i dazi imposti da Trump stanno erodendo la crescita globale, portando a previsioni cupe per l'Italia e gli Stati Uniti. Il nostro Pil, previsto a +0,6%, riflette un trend preoccupante che potrebbe rallentare ulteriormente anche in Europa e Asia. Un momento cruciale per ripensare le politiche commerciali e riscoprire il valore della cooperazione internazionale. La sfida è aperta: riusciremo a reagire?

I dazi di Trump portano l’economia mondiale verso la crescita più debole che si sia vista dal Covid, dando un colpo particolarmente forte alle prospettive degli Usa, e impattando sulla Cina e sull'Europa: il Pil italiano, come nelle stime di Fmi e Bankitalia, si fermerebbe quest’anno a +0,6%, quello Usa verrebbe dimezzato nella sua crescita all’1,6%. E’ l’Ocse a fare i conti dopo il 'Liberation. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Ocse vede nero, dai dazi un colpo alla crescita globale. Giù le stime sull'Italia, scure sugli Usa

