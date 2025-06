L’Ocse taglia le stime sull’economia italiana | nel 2025 la crescita sarà solo dello 06%

L'OCSE affila la sua penna e taglia le stime sull'economia italiana, prevendo una crescita misera dello 0,6% nel 2025. Questo allerta non è solo un campanello d'allarme per il Bel Paese, ma si inserisce in un contesto globale dove l'incertezza economica regna sovrana. È il momento di riflettere: come reagiranno imprese e cittadini? Un'analisi approfondita potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare le sfide future.

L’Ocse lancia l’ennesimo allarme sulla crescita dell’economia italiana, ritoccando ancora una volta al ribasso le previsioni per i prossimi anni. Nel nuovo Economic Outlook pubblicato oggi, l’organizzazione con sede a Parigi stima per il 2025 una crescita del Pil limitata allo 0,6%, seguita da un modesto +0,7% nel 2026. Una revisione negativa di uno e due decimi di punto rispetto alle stime diffuse appena tre mesi fa, lo scorso marzo. Secondo l’Ocse, l’Italia è fortemente esposta agli effetti delle nuove politiche commerciali restrittive introdotte dagli Stati Uniti, come l’aumento dei dazi sui beni provenienti dall’Unione europea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Ocse taglia le stime sull’economia italiana: nel 2025 la crescita sarà solo dello 0,6%

