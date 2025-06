L’Occidente ha violato gli obblighi sulla prevenzione del genocidio | parla il giurista dell’iniziativa indipendente Gaza Tribunal

A Sarajevo, il Gaza Tribunal ha acceso un dibattito cruciale: l'Occidente ha realmente rispettato i suoi doveri nella prevenzione del genocidio? Guidato da Richard Falk, il Tribunale si pone in continuità con le inchieste sui crimini di guerra, come quelle del Tribunale Russell. Un punto interessante: la storia si ripete, e con essa la necessità di una giustizia che non possa più essere ignorata. È tempo di riflettere sul ruolo delle potenze occidentali in conflitti dimenticati.

A Sarajevo si è tenuta la prima sessione del Gaza Tribunal, un’iniziativa indipendente senza valore giuridico e presieduta tra gli altri dal giurista ebreo americano Richard Falk che partecipò anche al Tribunale Russel fondato nel 1966 per indagare i crimini commessi dall’esercito americano in Vietnam. Luigi Daniele, professore di diritto internazionale all’Università del Molise, è membro di questo “tribunale dei popoli” che lavora anche sulle responsabilità dei Paesi terzi negli obblighi di “ prevenzione del genocidio ” previsti dalla Convenzione del 1948. E a Ilfattoquotidiano.it racconta perché la comunità internazionale e anche l’ Italia, secondo il suo parere, potrebbe essere ritenuta complice dei crimini commessi dal governo Netanyahu nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’Occidente ha violato gli obblighi sulla prevenzione del genocidio”: parla il giurista dell’iniziativa indipendente Gaza Tribunal

