Lobotka ammette | Scudetto? Non ci credevo devo riprendermi Sul mio futuro dico questo

Stanislav Lobotka, cuore pulsante del Napoli, si è aperto sulla straordinaria conquista dello scudetto: "Non ci credevo, devo riprendermi." Una dichiarazione che riflette non solo la gioia di un trionfo, ma anche le incertezze del futuro. In un calcio in continua evoluzione, dove i talenti sono corteggiati, la sua stabilità a Napoli potrebbe rappresentare un esempio di fedeltà e crescita personale. Rimanere o partire? Solo il tempo lo dirà!

Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, dopo la conquista dello scudetto al termine del duello con l’Inter. I dettagli. Stanislav Lobotka ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale slovacca dello scudetto conquistato con il Napoli dopo il duello contro l’ Inter. FUTURO – «Io sto bene al Napoli, ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo». INFORTUNIO – «Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lobotka ammette: «Scudetto? Non ci credevo, devo riprendermi. Sul mio futuro dico questo»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Lobotka: "Scudetto? Col primo posto possiamo sognare di nuovo, è tutto nelle nostre mani"

Si legge su msn.com: Tutte da vivere guardando solo il proprio percorso per gli azzurri, come sottolineato da Stanislav Lobotka a Radio CRC: "Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per ...

Lobotka al CorSport: "Lo Scudetto? Iniziamo a sentirlo dentro. La Champions è un sogno"

Lo riporta tuttomercatoweb.com: La parola Scudetto non è più tabù ... ma sappiamo che è difficile, tanto - ammette Lobotka -. Ci sono grandi club e questo basta e avanza per definire lo spessore dei concorrenti.

Napoli-Torino, Lobotka sullo scudetto: «Possiamo sognare, è tutto nelle nostre mani»

Scrive ilmattino.it: Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli ... ha parlato del momento attuale della squadra e del sogno scudetto. Sulla classifica: «Essere primi è importante per me, per la squadra, ma ...