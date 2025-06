Lo storico bar ha oltre cento anni di storia il Comune approva il piano di restauro e cerca un gestore

Un patrimonio di oltre cento anni sta per rinascere! Il Caffè Centrale, cuore pulsante di Mercato Saraceno, sarà restaurato grazie all'approvazione del Comune. Questo progetto non è solo un restauro, ma un'opportunità per rinnovare un simbolo locale e attrarre nuove generazioni. Chi avrà l'onore di gestirlo? Rimanete sintonizzati: questa è solo la prima tappa di una storia che continua a scrivere pagine importanti!

L’amministrazione comunale di Mercato Saraceno annuncia l'approvazione del progetto di restauro e riqualificazione del Caffè Centrale, storico esercizio pubblico che si trova al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza Mazzini. Il caffè Centrale è uno dei luoghi più simbolici e amati di Mercato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Lo storico bar ha oltre cento anni di storia, il Comune approva il piano di restauro e cerca un gestore

