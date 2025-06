Lo stile ’steampunk’ invade le strade della città

Il fascino del passato si riaccende a Pontremoli: lo stile steampunk conquista le strade e i cuori degli appassionati! Sabato scorso, il gruppo Fotoamatori Tresana ha celebrato questa estetica unica con uno shooting che ha unito l'eleganza di epoche passate a scenari contemporanei. In un'epoca in cui nostalgia e innovazione si intrecciano, questo evento è un invito a esplorare mondi alternativi e vivere la storia in modo sorprendente. Scopri l'incanto del tempo che si fer

Passato e presente si intrecciano, a Pontremoli, con gli appassionati di ‘ Semplicemente Steampunk ’. Sabato scorso il gruppo Fotoamatori Tresana ha organizzato uno shooting fotografico tra le vie del centro di Pontremoli e all’interno delle sale affrescate dei suoi meravigliosi palazzi. Protagonisti degli scatti sono stati i viaggiatori nel tempo del gruppo ‘Semplicemente Steampunk’, arrivati coi loro abiti eleganti e ricchi di accessori e dettagli incredibili. Pontremoli è così diventata una sorta di finestra temporale tra presente e passato, con la sfumatura dell’epoca vittoriana e della rivoluzione industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo stile ’steampunk’ invade le strade della città

Cosa riportano altre fonti

Lo stile ’steampunk’ invade le strade della città. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo stile ’steampunk’ invade le strade della città

Si legge su lanazione.it: Passato e presente si intrecciano, a Pontremoli, con gli appassionati di ‘Semplicemente Steampunk’. Sabato scorso il gruppo Fotoamatori Tresana ...