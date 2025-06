Lo spread Btp-Bund torna sopra quota 100

Lo spread Btp-Bund supera nuovamente i 100 punti, segnando un campanello d'allarme per l'economia italiana. Con il rendimento dei bond italiani al 3,49% e quello tedesco in calo, si riaccende il dibattito su stabilità e crescita. Questo trend potrebbe influenzare le scelte degli investitori e la fiducia nel mercato. È tempo di riflettere su come queste dinamiche possano impattare il nostro futuro economico!

Lo spread tra Btp e Bund è tornato sopra quota 100 punti base (100,8). Il rendimento dei bond italiani è fermo al 3,49% e quello tedesco scende al 2,48 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta.

