Lo scudetto di Salvamento Rane Rosse è poker tricolore

Le Rane Rosse festeggiano un incredibile poker tricolore, conquistando il quarto scudetto consecutivo nel Salvamento! Con 1.214,75 punti, i vimercatesi non solo dominano la scena, ma segnano un'epoca nel nuoto italiano. Questo successo è il quattordicesimo della loro storia e dimostra come la determinazione e il lavoro di squadra possano portare a risultati straordinari. La passione per il nuoto e il salvamento si confermano uno dei trend più vincenti del nostro sport

Rane Rosse sul tetto d’Italia, i vimercatesi vincono lo scudetto 2024-2025 di Salvamento agli Assoluti Primaverili di Riccione per il quarto anno di seguito e il quattordicesimo della propria storia. Una prova straordinaria per gli atleti brianzoli che hanno dominato le gare in piscina con 1.214,75 punti, doppiando le Fiamme Oro (512), al secondo posto. Buona prestazione nelle prove in mare, dove la squadra ha chiuso al terzo posto dietro a Sportiva Sturla e Amici Nuoto Riva. Successo anche nella competizione Surflifesaving Youth, dedicata ai più giovani, che ha visto In Sport Rane Rosse portarsi a casa nuovamente lo scudetto davanti ad Athena Sport Club e Nuotatori Canavesani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo scudetto di Salvamento. Rane Rosse, è poker tricolore

