Lo scontro tra genitori ebrei sull’istituto del figlio | Non andrà nella scuola italiana

La diatriba tra genitori ebrei sul percorso scolastico del figlio di cinque anni mette in luce un tema attuale: l'identità culturale dei bambini nel contesto educativo italiano. Mentre l'istruzione pubblica accoglie ogni diversità, la scelta tra scuola pubblica e istituto ebraico diventa un simbolo di un conflitto più ampio, quello tra tradizione e modernità. Qual è il giusto equilibrio per garantire un futuro inclusivo? La risposta potrebbe riscrivere le regole dell'educazione.

Scuola italiana o istituto ebraico? È la scelta che devono prendere due genitori in via di separazione per il percorso scolastico del figlio di cinque anni. Il padre, ebreo, affidatario del bimbo in attesa del pronunciamento dei giudici sulla causa di separazione, vorrebbe iscriverlo alla scuola pubblica Alfieri Lante della Rovere, a Roma. Ma né l’ex moglie e madre del bambino né ovviamente la Comunità Ebraica sono dello stesso parere. «Deve andare all’istituto ebraico Vittorio Polacco, dove ha già frequentato l’asilo», dicono. Il punto focale è quello di come trasmettere l’identità religiosa al bimbo. 🔗 Leggi su Open.online

