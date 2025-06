Lo schema Ponzi il video della Consob per non cadere nella truffa

La Consob lancia un video per mettere in guardia contro gli schemi Ponzi, truffe sempre più diffuse nel mondo digitale. In un'epoca in cui il sogno di "facili guadagni" sembra a portata di clic, è fondamentale riconoscere questi inganni. Un dato interessante? Le truffe online hanno visto un incremento esponenziale nella pandemia. Informarsi è il primo passo per proteggere i propri risparmi! Non abboccare, resta vigile!

Roma, 3 giu. (askanews) - Un video realizzato dalla Consob per mettere in guardia dallo "schema Ponzi", truffa finanziaria che oggi continua a fare vittime, colpendo soprattutto via web e social dove si propongono soldi facili e senza rischio: uno specchietto per le allodole riproposto in tante declinazioni diverse. Il nome si richiama a Charles Ponzi, italiano che all'inizio del Novecento emigrò negli Stati Uniti per fare fortuna, diventò ricco ma per pochi mesi, poi finì in galera. Il suo stratagemma, che sostanzialmente richiamava la catena di Sant'Antonio, durò per un breve tempo ma riuscì a ingannare migliaia di americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo "schema Ponzi", il video della Consob per non cadere nella truffa

