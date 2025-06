Lizzo la dedica per le donne trans nere al WeHo Pride | Non siamo libere fino a quando tutte non saremo libere

Lizzo ha acceso i riflettori sul WeHo Pride con una dedica potente: "Non siamo libere fino a quando tutte non saremo libere". Un invito alla solidarietà che risuona in un anno cruciale per la comunità LGBTQ+, dove le voci delle donne trans nere si fanno sempre più forti. In un contesto di lotte e rivendicazioni, il messaggio di Lizzo ci ricorda che l'uguaglianza è un cammino collettivo. Unitevi al cambiamento!

Lizzo ha lasciato un forte segnale per la comunitĂ LGBTQ+, nello specifico per le donne trans nere in occasione del WeHo Pride tenutosi lo scorso weekend nella cittĂ di West Hollywood, in California. Il messaggio di Lizzo arriva in un anno particolarmente impegnativo per la comunitĂ LGBTQ+. Durante i primi mesi del suo mandato, il Presidente Trump ha lavorato per annullare una serie di protezioni legali per le persone gay e trans, e la GLAAD ha contato almeno 225 “attacchi” ai diritti LGBTQ nei suoi primi 100 giorni di mandato. Da sempre vicina alla comunitĂ LGBTQ+, l’artista nel 2023 aveva lanciato una linea di shapewear del suo brand Yitty: “ Meritate di sentirvi bene nella vostra pelle”, aveva aggiunto nel post di presentazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lizzo, la dedica per le donne trans nere al WeHo Pride: “Non siamo libere fino a quando tutte non saremo libere”

