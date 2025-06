LIVE Musetti-Tiafoe Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro insegue la semifinale con Alcaraz

Oggi è il giorno di Lorenzo Musetti! Il giovane tennista italiano è pronto a sfidare Frances Tiafoe nei quarti di finale del Roland Garros 2025, un incontro che promette scintille e potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera. In un’epoca in cui il tennis italiano sta vivendo una nuova era d’oro, la vittoria di Musetti sarebbe un ulteriore segnale di forza e talento. Non perderti i momenti salienti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Roland Garros 2025 tra Lorenzo Musetti e l’americano Frances Tiafoe. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro sotto 4-3 tenendo presente anche le sfide disputate a livello Challenger ed in United Cup. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Tommy Paul. Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva al prestigioso appuntamento Slam forte di una stagione su terra rossa vissuta da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale con Alcaraz

Roland Garros, Musetti vola ai quarti: battuto anche Rune, ora c'è Tiafoe - Lorenzo Musetti continua a stupire al Roland Garros, battendo il talentuoso Rune e guadagnandosi un posto nei quarti.

