LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Il talento italiano Lorenzo Musetti sta brillando al Roland Garros 2025, conquistando il primo set contro il potente Tiafoe con un secco 6-2. In un torneo che esalta la nuova generazione del tennis, Musetti dimostra di avere ciò che serve per competere ai massimi livelli. La sua progressione potrebbe segnare un'epoca dorata per il tennis italiano, in un momento in cui tutti gli occhi sono puntati sui giovani talenti. Non perdere l'update della diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 1-0 Game Musetti. Altra ottima prima del carrarino. 40-15 Servizio vincente dell’azzuro. 30-15 Dritto incrociato vincente potentissimo di Tiafoe. 30-0 Il nastro accomoda la pallina sul dritto incrociato in avanzamento di Lorenzo. 15-0 Se ne va il dritto difensivo dello statunitense. SECONDO SET 6-2 PRIMO SET MUSETTI! Larghissima la volèe di rovescio di Tiafoe. Termina qui il primo parziale. 15-40 DUE SET POINT MUSETTI! Telefonata la smorzata di rovescio dello statunitense. 15-30 Servizio e dritto a segno per Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe 6-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

Leggi anche LIVE Musetti-Tiafoe 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro - Musetti sta mostrando il suo talento sul campo di Roland Garros 2025, con un break che infiamma gli spalti! La freschezza e la determinazione del giovane azzurro si collegano a un trend crescente nel tennis: l’emergere di nuove stelle pronte a sfidare i grandi.

Comunque bravo #Sinner, bravo #Musetti, eterna #Errani, ma l'imperatrice di Roma è assolutamente Jasmine #Paolini Leggi la discussione

peccato una finale #Sinner #Musetti al più importante torneo d'Italia ci sarebbe stata Leggi la discussione

