LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’americano conquista il secondo set

Siamo ai quarti di finale del Roland Garros 2025 e la tensione è palpabile! Tiafoe si aggiudica il secondo set contro Musetti, portando a casa un fantastico dritto che ha fatto tremare gli spalti. Il tennis italiano sta vivendo un momento magico, con talenti emergenti pronti a scrivere la storia. Riuscirà Lorenzo a rialzarsi e sorprendere il pubblico? Segui la diretta per non perderti nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 TERZO SET 6-4 Secondo set Tiafoe. Dritto inside out terrificante dello statunitense. Un set pari. 40-15 Due set point Tiafoe. Lorenzo colpisce male la risposta di rovescio. 30-15 Gran difesa dell’italiano, che completa l’opera con il passante di dritto vincente. 30-0 Servizio vincente dell’americano. 15-0 In corridoio la risposta di dritto del carrarino. 4-5 Game Musetti. Ottimo rovescio in back in uscita dal servizio del toscano, ma dopo il cambio di campo Tiafoe servirà per il set. 40-30 Risposta aggressiva e smash vincente dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’americano conquista il secondo set

