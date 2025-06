LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro torna avanti di un set

Musetti conquista il campo e si porta in vantaggio in un match emozionante contro Tiafoe al Roland Garros 2025! Con un set vinto per 6-2, l'azzurro dimostra di essere in forma smagliante, sullo sfondo di un torneo che celebra il talento emergente nel tennis mondiale. Ogni colpo è un passo verso la leggenda: non perdere l’energia della diretta, dove ogni punto può scrivere la storia! Chi sarà il prossimo campione?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 0-40 Tre palle break Musetti. Se ne va il dritto in uscita dal servizio del tennista di Hyattsville. 0-30 A metà rete la palla corta di dritto dell’americano. 0-15 Si ferma sul nastro il dritto dal centro di Tiafoe. 1-0 Game Musetti. Gran punto del carrarino, che recupera la smorzata dell’avversario e chiude con la stop volley in allungo. 40-30 Servizio vincente provvidenziale del toscano. 30-30 E’ lungo il recupero di rovescio di Lorenzo. 30-15 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-15 Contro smorzata vincente dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro torna avanti di un set

